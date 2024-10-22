جازي تُطلق الخدمة الشاملة للاتصالات بعين الدفلى

أطلقت شركة جازي، رسميا اليوم الثلاثاء من ولاية عين الدفلى، الخدمة الشاملة للاتصالات (SUT).

وجرى حفل التدشين بمدينة بوراشد، بحضور وزير البريد والاتصالات والمدير العام لشركة جازي ووالي ولاية عين الدفلى. وممثلي السلطات المحلية وأعضاء إدارة الشركة. وفي نهاية هذا الحفل قام الضيوف بافتتاح موقع آخر يقع على مرتفعات منطقة المخاطرية.

ويهدف مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات الذي أطلقته السلطات العمومية. إلى ضمان الوصول إلى خدمات الإتصالات في المناطق النائية، من أجل تقليص الفجوة الرقمية.

ويأتي هذا البرنامج، الذي تقع مسؤوليته على عاتق جازي، في أعقاب مناقصة وطنية أطلقتها وزارة البريد والاتصالات، وقد حصلت جازي على عقود انجاز مشاريع في 20 ولاية عبر البلاد. تمثل ما مجموعه 182 موقعا، بما في ذلك 26 موقعاً يعمل بتقنية الاتصال عبر القمر الصناعي VSAT.

وفي ولاية عين الدفلى، ستتكفل جازي بتغطية حوالي خمس عشرة تجمعا سكانيا موزعة على سبع بلديات. مع العلم أن أربع مناطق استفادت فعليا من الخدمة الشاملة. ومن بين الولايات التي يشملها هذا المشروع ولايات الجنوب الكبير التي تمثل حوالي 70% من المساحة الإجمالية للبلاد.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد جازي من جديد التزامها بجعل خدمات الهاتف المحمول في متناول المواطنين في المناطق الأكثر عزلة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإدماج الرقمي لهذه المناطق