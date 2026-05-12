جازي والصندوق الوطني للتقاعد يوقعان اتفاقية تعاون

وقعت مؤسسة “جازي” والصندوق الوطني للتقاعد، اتفاقية إطار للتعاون، من شأنها تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق لمنتسبيه.

وحسب ما أورده اليوم الثلاثاء، بيان للمؤسسة، وقع الإتفاقية، كل من المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، حفيظ أدرار. والمدير العام لشركة جازي، بومدين سنوسي.

ويهدف الطرفان إلى “تطوير تعاونهما في عدة مجالات تتعلق بالتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي”.

وستتيح هذه الاتفاقية للصندوق الوطني للتقاعد “الاستفادة من الحلول والخدمات التي تقدمها شركة جازي. لتعزيز ربط مختلف مرافقه وتحديث أدوات الاتصال الخاصة به، ودعم رقمنة خدماته”.

وتعكس هذه الاتفاقية، “الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمليات. بما يعود بالنفع على المواطن الجزائري”.