جاستن فيبر: “لعبت مع المانشافت لكنني لن أغلق أبواب الخضر”

كشف اللاعب الألماني جاستن لوكا فيبر أنه سبق له وأن مثل منتخب المانشافت للفئات الشبانية خلال مواجهة منتخبات النمسا وبلاد الغال، إلا انه رفض غلق ابواب الإلتحاق بالمنتخب الوطني.

وأجرى مهاجم فريق “هرتا بيرلين” لأقل من 19 سنة حوارا مطولا مع موقع دي زا فوت، تحدث فيه عن مسيرته الكروية قائلا:

“في موسم 2016 تلقيت العديد من الإتصالات من أقوى الفرق الألمانية على غرار بوريسيا دورتموند، غلاندباخ وماينز لكنني فضلت البقاء مع فريق هيرتا برلين”.

واضاف: “سبق لي وأن مثلت المنتخب الألماني في مناسبتين أمام منتخبي النمسا وبلاد الغال، ولكنني لن أغلق الباب أمام الجزائر في حال ما إذا تلقيت دعوة من منتخب أقل من 19 سنة فإنني سأقبل وأمثل المنتخب البلد الذي أنتمي له”.

وإختتم حديثه قائلا: “شاهدت أغلب اللقاءات التي لعبها المنتخب الجزائري، وأنا أعشق كثيرا طريقة لعب محرز وبراهيمي”.