فتح اللاعب الجزائري الأصل ياسين جاستن لوكا فيبر أبواب الإلتحاق بالمنتخب الوطني في حال تلقيه دعوة لتمثيل المنتخب الجزائري لفئة أقل من 19 سنة.

وأجرى مهاجم فريق “هرتا بيرلين” لأقل من 19 سنة حوارا مطولا مع موقع دي زا فوت، تحدث فيه عن مسيرته الكروية قائلا:

“إسمي ياسين جاستن لوكا فيبر، ولدت في ألمانيا وأنا من أصل جزائري، أبلغ من العمر 17 سنة وألعب حاليا في فريق هيرتا برلين لفئة أقل من 19 سنة”.

وأضاف: “بدايتي كانت مع فريق أف سي كريمن، وهو فريق ألماني صغير، ولعبت بعدها في عدة أندية أخبرى قبل الإنتقال إلى نادي كاروف الذي سهل لي مهمة الإنتقال إلى نادي هيرتا برلين…ألعب في منصب مهاجم ، وأعشق كثيرا المراوغات، كما أملك العديد من المهارات الفنية”.