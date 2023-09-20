جاست إيمو.. أوامر بالتكفل السريع لمشاكل قاطني سكنات “عدل”

أمر المدير العام لفرع “عدل” للتسيير العقاري دحماني جلال الدين، إلى التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني سكنات عدل.

كما أشاد دحماني بالجهود المبذولة من طرف المسيرين القائمين على أحياء سكنات “عدل”.

وأشرف المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الأربعاء، على ترأس لقاء لمسيري أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري ”Gest immo”. وهذا بحضور مدراء الفروع الجهوية. وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى كافة المشاكل التي يعاني منها مسيرو أحياء عدل. وقد استمع المدير إلى أهم الانشغالات التي يعاني منها المسيرون على أرض الواقع والغاية هو تحسين الخدمة ورفع جودتها.

وزير السكن يحث على نظافة المحيط

للإشارة، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الأربعاء الماضي، اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية. بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وكذا المدراء الجهويين الذين حضروا الاجتماع عن طريق تقنية التناظر المرئي عن بعد. ومدير عام فرع عدل للتسيير العقاري و كذا المدراء الجهويين لذات الشركة. أين حث فيها كل إطارات القطاع لاسيما إطارات وكالة عدل على ضرورة بذل الجهود والتحضير لعملية التوزيع المقبلة و التي تتزامن والمناسبة الثورية المقبلة الفاتح نوفمبر 2023.

كما تم عرض البرنامج المسطر للتوزيع قيد الإنجاز من طرف وكالة عدل، حيث أمر الوزير على ضرورة تسطير أجندة تتعلق بالأشغال. والمحافظة على التنسيق اليومي مع المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.

وأمر الوزير، المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري بضرورة التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء عدل. و تسليط الضوء على نظافة المحيط والمجمعات المدرسية داخل الأحياء الموزعة.