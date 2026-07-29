جاست إيمو: انطلاق مشاريع تجديد القنوات الناقلة للمياه بأحياء “عدل”

قامت المديرية الجهوية للتسيير العقاري الجزائر غرب بإطلاق مشاريع لإعادة القنوات الناقلة للمياه بأحياء “عدل” التابعة للمديرية الجهوية “الجزائر- غرب”.

العملية جاءت في إطار البرنامج المسطر من قبل مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامي إلى تحسين تدفق المياه وضمان وصولها بانتظام إلى مختلف الطوابق. تتواصل عبر عدد من الأحياء السكنية التابعة للمديرية الجهوية للتسيير العقاري الجزائر غرب أشغال إصلاح وتجديد القنوات الناقلة للمياه. حيث تتابع الفرق التقنية بالمديرية سير الأشغال ميدانيا بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة، لضمان احترام المعايير.

وتشمل هذه المشاريع حي 540 مسكن عدل براكني، أين سيتم تجديد القنوات الناقلة للمياه على مستوى 12 عمارة. بكل من حي 443 مسكن عدل كاف الحمام: تجديد القنوات الناقلة للمياه على مستوى 19 عمارة. حي 865 مسكن عدل الصومعة: تجديد القنوات الناقلة للمياه على مستوى 25 عمارة. بالإضافة كذلك إلى حي 1652 مسكن عدل أولاد يعيش: تجديد القنوات الناقلة للمياه على مستوى 36 عمارة.

وتندرج هذه الأشغال ضمن البرنامج الدوري لصيانة القنوات الناقلة للمياه. بما يساهم من الحد من التسربات، وضمان تزويد السكان بالمياه في جميع الطوابق.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور