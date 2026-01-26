“جاست إيمو” ترفع مخلفات التقلبات الجوية بأحياء “عدل”

يواصل فرع عدل للتسيير العقاري بالقطب الحضري سيدي عبد الله رفع مخلفات الأمطار والتقلبات الجوية.

وحرصا من مؤسسة عدل للتسيير العقاري على الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية وسلامة القاطنين، تواصل فرق فرع “عدل” للتسيير العقاري عمليات رفع مخلفات الأمطار في مختلف الأحياء. وقد شمل التدخل حي 13300 مسكن عدل عثمان بلوزداد. حيث يقوم عمال الفرع الجهوي الجزائر غرب بإزالة الأتربة والمخلفات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية. هذا تنفيذا لتعليمات المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتوجهات الوزارة الوصية.

وأكدت مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري في بيان لها إلتزامها الدائم بخدمة قاطني أحياء عدل السكنية. من أجل ضمان راحة وسلامة الجميع.