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جاست إيمو عدل.. تمديد آجال تسديد فاتورة الكراء

بقلم أسماء.ع
جاست إيمو عدل.. تمديد آجال تسديد فاتورة الكراء
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أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال تسديد فاتورة الكراء بالنسبة لبرنامج سكنات البيع بالإيجار.

وأشار فرع جاست إيمو، إلى أنه تقرّر تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار الشهري لشهر أوت إلى غاية يوم الأحد 29 سبتمبر.

ويخص الاستثناء، فقط المكتتبين الذين يسددون فاتورة السكنات بصفة عادية من البنوك التي اعتادوا التسديد من خلالها.

وجاء قرار التمديد، في إطار تحسين وتسهيل الخدمة ووضع المواطن في أريحية.

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