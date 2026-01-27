“جاست إيمو”.. عمليات وقائية لحماية الأحياء السكنية من آثار التقلبات الجوية

يواصل فرع عدل للتسيير العقاري، عبر مختلف مديرياته الجهوية وعلى مستوى كامل التراب الوطني. عمليات رفع النفايات العشوائية والشوائب التي قد تجرها الرياح داخل الأقطاب الحضرية، والتي قد تعيق سير قنوات نقل المياه والبالوعات.

العمليات جاءت بعد النشرة الجوية الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي تحذر من هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن. تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/سا وقد تصل ذروتها إلى 120 كلم/سا.

كما تندرج هذه التدخلات في إطار تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وتحت المتابعة المباشرة للمدير العام لمؤسسة عدل للتسيير العقاري. بما يضمن سرعة الاستجابة والنجاعة في التدخل.

كما تتواصل في الوقت ذاته عمليات رفع مخلفات الأمطار بعدة أحياء سكنية، حفاظا على نظافة المحيط وسلامة السكان.

