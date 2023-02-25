“جاست ايمو”.. إعلان هام لمكتتبي “عدل”

دعت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، المواطنين المستفيدين من سكنات عدل، إلى التقرب من مكتب التسيير.

كما أوضح بيان المديرية لـ”جاست ايمو”، أن الأمر يخص المكتتبين الراغبين بدفع ما تبقى من مبلغ الشقة والحصول على عقد سكناتهم. في حين، يتعلق الأمر بالمكتتبين المتواجدة أسماءهم في برنامج 55000 مسكن.

وعلى المستفيدين من سكنات “عدل” التقرب من الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق. ويتعلق الأمر بكل من موقع هراوة 1 و2، وفرانس فانون، البويرة 132 و162 مسكن، موقع “dbk” 1 و2، عزازقة، تدارت. وتامدة، سيدي احمد ولاية بجاية، المشتلة، البراندي، سيدي امحمد.

أما على مستوى المدينة الجديدة بوينان، فيتعلق الأمر بكل من الأحياء، موقع عدل الصومعة، البراكني، كاف الحمام، اولاد يعيش، 15 ديسمبر، البرواقية.

وبخصوص الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر غرب، فيتعلق الأمر بكل من الأحياء موقع عدل القليعة 1 و2، وماتاراس.

وعلى مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري لولاية وهران، فذكر فرع “جاست إيمو”، موقع عدل “pos so”، 1063 مسكن، 937 مسكن، 427 مسكن. وفي ولاية مستغانم، موقع طريق التلال 160 مسكن، و100 مسكن، وتيجديت. وفي ولاية الشلف، حي بن سونة، الشارة 1، منطقة مؤجلة، الشارة 2، 3، 4، وموقع الشرفة.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على الإشكالية المطروحة بخصوص شركة “جاست ايمو” التي تطرح التساؤلات. أين تداولت مختلف الصفحات خبر توقفها عن تسيير سكنات عدل. بعد صدور أحكام قضائية بحذف الأعباء من فاتورة الكراء.

كما أكد وزير السكن، أنه توجد نقائص في بعض المواقع السكنية الخاصة بـ”عدل”. قائلا “يجب تحسين عمل خدمات “جاست ايمو”.

في حين، أشار بلعريبي، إلى أنه سيتم تحيين طريقة تسيير شركة “جاست إيمو”. وطريقة عمل على أكمل وجه. مردفا “لم أتحدث عن تسريح العمال في بل تحدثت عن السكنات التي يجب أن تبقى كما كانت عند التسليم”.