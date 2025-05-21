عدل للتسيير العقاري تتدعم بالشاحنات الهيدروليكية

تدعمت عدل للتسيير العقاري و فروعها الجهوية بدفعة جديدة من الشاحنات الهيدروليكية.

شرعت مؤسسة عدل للتسيير العقاري في اقتناء دفعة جديدة من الشاحنات الهيدروليكية. وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تدعيم قدراتها اللوجستية وتحسين فعالية التدخلات على مستوى مختلف المواقع السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار.

وتتكون الدفعة من أربع شاحنات هيدروليكية مجهزة بصهاريج مياه بسعة 8 متر مكعب. موجهة خصيصا لأشغال جهر الأقبية والبالوعات. وتنظيف الشبكات الصحية باستخدام تقنيات الشفط والضخ عالي الضغط مما سيسهم في رفع نجاعة التدخلات السريعة في الاحياء السكنية.