“جاست ايمو” تدعو المستفيدين من السكنات للتقرب إلى مكاتبها

دعت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، المواطنين المستفيدين من سكنات عدل، إلى التقرب من مكتب التسيير. كما أوضح بيان المديرية لـ”جاست ايمو”، أن الأمر يخص المكتتبين الراغبين بدفع ما تبقى من مبلغ الشقة و الحصول على عقد سكناتهم. ويتعلق الأمر بالمكتتبين المتواجدة أسماءهم في برنامج 55000 مسكن.

وفيما يخص تسوية سكنات برنامج 55000 مسكن، للأحياء التابعة للفرع الجهوي للتسيير العقاري لقسنطينة، فإن مكاتب التسيير التابعة لـ “جاست ايمو” متواجدة على مستوى مكتب التسيير حي عدل 400 مسكن COSIDER علي منجلي. مكتب التسيير حي عدل SOREST علي منجلي. مكتب التسيير حي عدل GECO ، مكتب التسيير حي عدل 1288 مسكن CSCEC علي منجلي.

كما خصت شركة “جاست ايمو”، بالذكر أحياء موقع عدل 384 مسكن، 128 مسكن، 316 مسكن. إضافة إلى 204 مسكن، 480 مسكن، 400 مسكن، 428 مسكن.

كما دعت يوم السبت الماضي، المستفيدين من السكنات على مستوى المدينة الجديدة بوينان. حيث يتعلق الأمر بكل من الأحياء، موقع عدل الصومعة، البراكني، كاف الحمام، اولاد يعيش، 15 ديسمبر، البرواقية. وبخصوص الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر غرب، فيتعلق الأمر بكل من الأحياء موقع عدل القليعة 1 و2، و ماتاراس.

و على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري لولاية وهران، فذكر فرع “جاست إيمو”، موقع عدل “pos so”، 1063 مسكن، 937 مسكن، 427 مسكن.

كما كان وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، قد رد على الإشكالية المطروحة بخصوص شركة “جاست ايمو” التي تطرح التساؤلات. أين تداولت مختلف الصفحات خبر توقفها عن تسيير سكنات عدل. بعد صدور أحكام قضائية بحذف الأعباء من فاتورة الكراء.

كما أكد وزير السكن، أنه توجد نقائص في بعض المواقع السكنية الخاصة بـ”عدل”. قائلا “يجب تحسين خدمات هذه الشركة.

في حين، أشار بلعريبي، إلى أنه سيتم تحيين طريقة تسيير شركة “جاست إيمو”. و طريقة عمل على أكمل وجه. مردفا “لم أتحدث عن تسريح العمال”.