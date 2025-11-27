جاست ايمو تواصل إزالة التجاوزات في أحياء عدل

تواصل فرق فرع عدل للتسيير العقاري حملتها لإزالة التجاوزات العشوائية، وهذه المرة كانت العينة من حي 400 مسكن الكاليتوس.

و قام أعوان الفرع الجهوي الجزائر وسط بتسخيرة من الامن الوطني و بالتنسيق مع المقاطعة الادارية لبراقي بإزالة مختلف خزانات المياه المتواجدة في الأجزاء المشتركة. والتعديات التي يقوم بها أصحاب المحلات التجارية في أحياء عدل. وفتح منافذ النجدة التي تم التعدي عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات مستمرة في مختلف أحياء البيع بالإيجار. في إطار الحرص على تحسين المظهر الحضاري وضمان حقوق الساكنة.

