“جاست ايمو عدل”.. أكثر من 6 آلاف صيانة وإصلاح للمصاعد قريبا

كشف رئيس الدائرة التقنية وصيانة الحظيرة السكنية بفرع عدل للتسيير العقاري، كفيل ادير، أن المؤسسة تحضر لدفتر شروط خاص بالصيانة الدورية والوقائية للمصاعد في أحياء السكنية.

وأضاف، كفيل إدير، في تصريح لـ”النهار أون لاين”، أن دفتر الشروط يتضمن أكثر من 6000 صيانة. وكذا إصلاح أكثر من 400 مصعد وأشغال كبرى على مستوى المصاعد. إلى جانب استبدال المحركات.

ويجدر الذكر، أن عمال الصيانة يستفيدون من تكوين. حيث استفاد 96 تقني متخصص في مجال صيانة وإصلاح المصاعد من هذه الدورة التكوينية. وهذا من طرف مختصين جزائريين وأجانب في تركيب المصاعد.