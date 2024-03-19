جاست ايمو في القطب الحضري حجر المنقوب بقالمة

تنقل المدير العام المساعد للتسيير العقاري بوكالة عدل رفقة المدير العام لفرع عدل التسيير العقاري والمدير الجهوي للمديرية الجهوية عدل عنابة إلى القطب الحضري حجر المنقوب بولاية قالمة .

وقام فرع عدل التسيير العقاري بعملية تنظيف وتطهير واسعة تم تسخير لها 20 عاملا وكل الوسائل المادية من المعدات. وشاحنات متعددة الخدمات .

وشملت العملية تنظيف مداخل العمارات، السلالم، المصاعد الكهربائية، المساحات الخضراء ، تفريغ المياه العالقة في الأقبية. رفع كل المخلفات المحيطة بالموقع، تنظيف البالوعات. كما تم إصلاح بعض الأعطاب ورفع بعض التحفظات المسجلة بالقطب الحضري

وتأتي هذه الإستراتيجية التي وضعتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل من أجل المحافظة على جمالية الأحياء التابعة لها.