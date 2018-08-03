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جاسوسة روسية اشتغلت بواشنطن 10 سنوات ولم تكشف

أخبار الجزائر
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جاسوسة روسية اشتغلت بواشنطن 10 سنوات ولم تكشف
بقلم مصطفى.ق

اكتشفت الولايات المتحدة وجود جاسوسة روسية داخل سفارتها بموسكو، كانت تتمتع بحرية الوصول إلى معلومات سرية للغاية.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن مصدر استخباري، لم تكشف اسمه، أو الدولة التي ينتمي إليها.

أن الجاسوسة الروسية عملت في مقر السفارة لـ10 سنوات، لكن جهاز الخدمة السري الأميركي لم يكتشف ارتباطها بالروس إلا مؤخرا.

وبدأت القضية عام 2016، حين كان محققو جهاز الخدمة السرية يجرون عملية تدقيق أمنية روتينية لموظفي السفارة.

وضعت السيدة الروسية في موضع الاشتباه، إذ رُصد إجراؤها لقاءات دورية مع ممثلي وكالة أمنية روسية.


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