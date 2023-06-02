جاكسون (لاعب يونغ أفريكانز): “الهزيمة ذهابا أثرت علينا والنهائي يلعب من أجل الفوز”

أكد جاكسون جوب، لاعب نادي يونغ أفريكانز التنزاني، بأن السقوط في ذهاب نهائي كأس الكاف، بدار السلام، أمام اتحاد العاصمة، أثر كثيرا على معنويات الفريق.

وقبل 24 ساعة عن إياب النهائي، قال جاكسون. في ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لـ 5 جويلية: “أظن أنه اختبار جيد لنا. علينا تصحيح الأخطاء وهذا ما يزيد جمال كرة القدم”.

قبل أن يعترف ذات المتحدث بقوة الاتحاد، مضيفا: “سنواجه فريقا قويا، فاز علينا في ملعبنا”.

وختم: “تلك الهزيمة أثرت علينا خاصة أنها داخل الديار، ولكننا جاهزون.. هذا نهائي والنهائي يلعب من أجل الفوز”.