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جاكن أبر …مناسبة لإحياء الموروث الثقافي

فن وثقافة
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جاكن أبر …مناسبة لإحياء الموروث الثقافي
بقلم ليليا بن فرحات

يعتبر موسم “جاكن أبر” من قبيلة “جيكنت” بولاية تندوف، مناسبة يحافظ عليها سكان الصحراء لعقود من الزمن.

و كذا فرصة لإحياء موروث الصحراء الشاسعة، والمناسبات التي ينتظرحلولها بفارغ الصبر والتي تتميز بإقبال غفير من داخل و خارج الوطن.
و قال طاهر عبد العزيز، المكلف بالإعلام بجمعية جاكن أبر، أنّ هذه الجمعية تندرج ضمن الموروث الثقافي والحضاري و العمق التاريخي لمدينة تندوف.
بالإضافة إلى مشاركة دول شقيقة و إفريقية في هذه الطبعة على غرار الجمهورية العربية الصحراوية و جمهورية الغابون.
و قد تهدف هذه المناسبة في إنشاء علاقات تساهم في ربط أواسر الأخوة بين أهل المنطقة.

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