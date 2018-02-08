جاكن أبر …مناسبة لإحياء الموروث الثقافي

يعتبر موسم “جاكن أبر” من قبيلة “جيكنت” بولاية تندوف، مناسبة يحافظ عليها سكان الصحراء لعقود من الزمن.

و كذا فرصة لإحياء موروث الصحراء الشاسعة، والمناسبات التي ينتظرحلولها بفارغ الصبر والتي تتميز بإقبال غفير من داخل و خارج الوطن.

و قال طاهر عبد العزيز، المكلف بالإعلام بجمعية جاكن أبر، أنّ هذه الجمعية تندرج ضمن الموروث الثقافي والحضاري و العمق التاريخي لمدينة تندوف.

بالإضافة إلى مشاركة دول شقيقة و إفريقية في هذه الطبعة على غرار الجمهورية العربية الصحراوية و جمهورية الغابون.

و قد تهدف هذه المناسبة في إنشاء علاقات تساهم في ربط أواسر الأخوة بين أهل المنطقة.