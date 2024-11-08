جاكوب: “شياخة شاركة بالصدفة ضد باشاك شهير وما قدمه مثير للاعجاب”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب نادي كوبنهاغن، جاكوب نيستروب، على مردود لاعبه الدولي الجزائري أمين شياخة، في مبارتهم الأخيرة أمام باشاك شهير.
وصرح جاكوب، للموقع الرسمي لنادي “كوبنهاغن”: “من الرائع دائما رؤية أحد لاعبينا الشبان، يشارك بديلا ويسجل هدفين”.
كما أضاف: “حصول أمين شياخة على فرصته في هذه المباراة كان بالصدفة، لأن كورنيليوس اضطر للخروج”.
وتابع مدرب كوبنهاغن، جاكوب نيستروب: “بعد دقائق من دخول، تمكن أمين شياخة، من تسجيل ثنائية من فرصتين، في عشرة دقائق، وهذا أمر مذهل، ومثير للاعجاب”.
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