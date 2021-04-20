جاكي شان يحرم إبنه الوحيد من الميراث لهذا السبب!

حرم النجم الصيني الشهير “جاكي شان“، إبنه الوحيد جايسي، من الميراث، حسب موقع “هندوستان تايمز” الأمريكي.

وقرر الممثل الصيني، التبرع بكامل ثروته البالغة 350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية.

وقال جاكي شان:” أن إبنه إن كان قادراً فسوف يصنع المال الخاص بنفسه، وأما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها”.

وأضاف الممثل والمغني الشهير، إنه نادم لعدم التحاق ولده بالجيش.

موضحًا أن الخدمة العسكرية كانت ستسهم في بناء شخصية ولده بشكلٍ أفضل.

وجايسي هو النجل الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، ويعمل الآن ممثلاً ومغنياً.