جاك غريليتش يتضامن مع رياض محرز

تضامن اللاعب الإنجليزي. ولاعب مانشستر سيتي، جاك غريليتش، مع الدولي الجزائري رياض محرز بعد تضييعه صربة جزاء، أمس الأحد، ضد واستهام.

وذكر اللاعب غريليتش، بحصيلة الدولي الجزائري محرز الإيجابية، رغم تضييعه لركلة الجزاء الحاسمة في سباق حسم لقب البريميرليغ ضد ليفربول الملاحق.

ونقل الموقع المقرب للسيتي” بلوو مون”، تصريحات غريليش، التي قال فيها:”علينا أن نتذكرعدد المرات التي أنقذنا فيها بركلات الترجيح والأهداف.

وأضاف الموقع في التغريدة:”لن نلوم أحدا أبدا. الجميع يقف معه. رياض هو ذلك النوع من الشخصية التي سترفع رأسها ويحاول مرة أخرى “.

يذكر أن، نجم الخضر محرز ضيع ركلة جزاء أمس الأحد، ضد واستهام برسم الجولة 37 من البريميرليغ جعلته عرضة لعدة إنتقادات.