جاليت :”التعادل مخيّب أمام بسكرة لكن سنحقق نتائج أفضل مستقبلا”

ابدى مدرب شبيبة الساورة مصطفى جاليت تأسفه الكبير اثر الفشل في الفوز بالنقاط الثلاث داخل معقل الفريق امام اتحاد بكسرة.

وقال مصطفى جاليت خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كنا ننتظر آن تكون المباراة صعبة، طلبت من اللاعبين ذلك، لكن هذه هي كرة القدم هناك تعثرات لكن التعثرات نشترط أن تكون ايجابية فقط”

كما أضاف مدرب النسور “اليوم اللاعبين قدموا ما عليهم ، من الناحية البدنية تعبوا نوعا ما، لازالت لدينا 12 مقابلة، و سنعمل من اجل تصليح الأخطاء”

وختم جاليت “المقابلة جرت وسط روح رياضية و الحارس قدم ما عليه، المستقبل سنحقق نتائج ايجابية لنا”.

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