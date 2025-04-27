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الرياضة

جاليت: “الفوز أمام اتحاد العاصمة يمنحنا أريحية في باقي المشوار”

بقلم كريم تيغرمت
جاليت: “الفوز أمام اتحاد العاصمة يمنحنا أريحية في باقي المشوار”
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أبرز مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليت، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الضيف اتحاد العاصمة، بالنسبة لبقية مشوارهم في البطولة.

وصرح جاليت، عقب فوزهم بهدفين لهدف، أمام انحاد العاصمة: “خضنا مباراة صعبة، وكان علينا ضغط، تمنينا أن يكون إيجابي، وكان كذلك”.

كما أضاف: “لاعبونا كانوا في المستوى وقدموا ما عليهم طيلة المباراة، ما مكننا من حصد النقاط الثلاث”.

وتابع مصطفى جاليت: “هذا الفوز يسمح لنا بالارتقاء نوعا ما في ترتيب البطولة بـ31 نقطة، ويمنحنا أريحية في التحضير لمبارياتنا المقبلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/doe4L
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