جاليت: “الفوز أمام اتحاد العاصمة يمنحنا أريحية في باقي المشوار”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليت، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الضيف اتحاد العاصمة، بالنسبة لبقية مشوارهم في البطولة.
وصرح جاليت، عقب فوزهم بهدفين لهدف، أمام انحاد العاصمة: “خضنا مباراة صعبة، وكان علينا ضغط، تمنينا أن يكون إيجابي، وكان كذلك”.
كما أضاف: “لاعبونا كانوا في المستوى وقدموا ما عليهم طيلة المباراة، ما مكننا من حصد النقاط الثلاث”.
وتابع مصطفى جاليت: “هذا الفوز يسمح لنا بالارتقاء نوعا ما في ترتيب البطولة بـ31 نقطة، ويمنحنا أريحية في التحضير لمبارياتنا المقبلة”.
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