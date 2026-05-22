جاليت: “سعيد بتحقيق الصعود مع عين تموشنت بعد 65 من الإنتظار”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر مدرب شباب عين تموشنت، مصطفى جاليت، مجددا، عن سعاته الكبيرة، لمساهمته في تحقيق الفريق الصعود هذا الموسم للقسم المحترف.
وصرح جاليت، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سعيد جدا بتحقيق الصعود مع شباب عين تموشنت، وادخال الفرحة على أنصار الفريق، وسكان الولاية، بعد 65 سنة من الانتظار”.
كما أضاف: “عند التحاقي بالفريق، كان الهدف المسطر هو بلوغ “البلاي أوف”، وبفضل مجهودات الجميع، حققنا ما لم يكن يتوقعه العديد”.
وتابع مصطفى جاليت: “آمنا في حظوظنا إلى آخر دقيقة، وأشكر مسؤولي شباب عين تموشنت، على الفرصة التي منحوها لي، وثقتهم في شخصي”.
