جاليت: “عازمون على بلوغ دور المجموعات لرابطة الأبطال”

أكد مصطفى جاليت، لاعب شبيبة الساورة، عزمه رفقة زملائه على تخطي عقبة اتحاد طنجة، وبلوغ دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح جاليت، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله، دخلنا التاريخ بتأهلنا للدور الثاني، ونطمح الآن لبلوغ دور المجموعات، من رابطة أبطال إفريقيا”.

وأضاف: “الآن نحضر لمباراتنا المقبلة، أمام إتحاد طنجة المغربي، ونحن واعون بحجم المسؤولية الملقات على عاتقنا”.

وتابع: “أتمنى أن لا تتوقف مغامرتنا في هذه المنافسة الإفريقية، عند هذا الدور، وسنعمل على تحقيق الفوز بالجزائر، قبل مباراة العودة بالمغرب”.

يذكر أن شبيبة الساورة، ستواجه نادي اتحاد طنجة المغربي، يوم السبت المقبل، بملعب “20 أوت” ببشار، لحساب الدور الـ32 من رابطة أبطال إفريقيا.