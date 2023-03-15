جاليت :”غياب التركيز وراء خسارتنا أمام الكويت الكويتي”

كشف مدرب شبيبة الساورة مصطفى جاليت عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة القاسية أمام الكويت الكويتي.

وقال جاليت خلال الندوة الصحفية اليوم الأربعاء :”كنا نعرف جيّدا، أن المباراة ستكون صعبة، انهزمنا بسبب غياب التركيز، كانت لدينا عديد الفرص لكن لم ننجح في تقليص النتيجة”.

وأضاف مدرب شبيبة الساورة “يجب العودة إلى الجزائر والتحضير جيّدا بمدينة وهران لمباراة الإيّاب”.

وأردف جاليت “درسنا الخصم جيّدا، كما كانت لدينا عدد من الفرص لكن اللاعبين لم يكونوا مركّزين جيدا، الكويت فريق محترم”.

كما ختم نجم الفريق البشاري سابقا ” المقابلة المقبلة سندرسها جيّدا و سنعمل على رد الاعتبار لنا”.

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