جاليت: “لا أحد انتظر تموشنت والشاوية في “بلاي أوف” الصعود”

أكد مدرب شباب عين تموشنت، مصطفى جاليت، جاهزية فريقه للتنافس بقوة على بطاقة الصعود إلى البطولة المحترفة، في الصدام المرتقب أمام اتحاد الشاوية.

ويلتقى تموشنت، المتأهل على حساب شباب باتنة، اليوم السبت. على أرضية ملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، باتحاد الشاوية. الذي عبر إلى نهائي “البلاي أوف” على حساب اتحاد الحراش.

وفي الندوة الصحفية التي سبقت النهائي المقرر انطلاقه عند الساعة 17:00، أكد جاليت، أن فريقه جاهز للمعركة، وقال: “نعرف حجم المسؤولية، وحضرنا جيدا لهذا الموعد والمنافس ليس فريقا سهلا”.

قبل أن يستدرك لاعب شبيبة الساورة السابق: “لا أحد انتظر لا الشاوية وتموشنت.. الجميع انتظر فرقا أخرى ولكن كرة القدم فيها مفاجآت”.

وواصل جليت: “ولكن نحن عملنا بجد وتعبنا كثيرا، وفي المقابل لم أتفاجئ بمستوى الشاوية، وطيلة الموسم كانوا مع الأوائل.. منافسنا يملك فريقا جيدا ولاعبين شبان، ونحن أيضا لدينا لاعبين في المستوى”.