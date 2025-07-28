جاليت: “مباراتنا الودية ضد نجم بن عكنون كانت فرصة لمعاينة لاعبينا”

تحدث مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليت، عن المبارة التحضيرية، الأولى التي خاضها فريقه ضد نجم بن عكنون ضمن تربصهم الصيفي، موضحا بأنها كانت فرصة لمعاينة تعداد الفريق.

وصرح جاليت، للصفحة الرسمية لشبيبة الساورة على “فايس بوك”: “وديتنا أمام نجم بن عكنون، كانت الاولى ضمن تربصنا الصيفي الجاري”.

كما أضاف مدرب شبيبة الساورة: “هذه المقابلة كانت فرصة بالنسبة لنا، لمعاينة تعداد الفريق، بما فيهم اللاعبين الجدد”.

وتابع مصطفى جاليت: “لاعبينا تمكنوا من تحقيق التعادل في هذه المباراة، بعد تأخرهم في النتيجة بهدفين دون رد”

يذكر أن المباراة التحضيرية التي جمعت فريق شبيبة الساورة، بنجم بن عكنون، انتهت بنتجية التعادل الإيجابي (2-2)