جاليت: “نستهدف الفوز ضد أولمبيك أقبو”

أكد مساعد مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليت، عزم فريقه على تحقيق الفوز في مواجهة يوم غد السبت، التي ستجمعهم بالضيف أولمبيك أقبو، برسم الجولة السابعة من البطولة المحترفة.

وصرح جاليت، في هذا الخصوص: “أجرينا تحضيرات عادية تحسبا لمواجهة فريق أولمبيك أقبو، وكل اللاعبين واعون بالمسؤولية”.

كما أضاف: “فريق اولمبيك أقبو، يملك مجموعة جيدة، ويطبق كرة جميلة، كما يتقاسم معنا نفس المركز في ترتيب البطولة”.

وتابع مصطفى جاليت: “نتمنى أن يكون تعدادنا في الموعد يوم المباراة، وتقديم آداء جيد يسمح لنا بتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث التي نعتبرها جد مهمة بالنسبة لنا”.