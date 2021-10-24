جاليت: “نملك أحد أحسن الملاعب في الجزائر وعدم تأهيله أثر علينا”

أبدى مساعد مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جليط، امتعاضه من عدم تأهيل ملعب “الساورة”، مكدا تأثير ذلك على فريقه.

وصرح جليط لتلفزيون “النهار”، عقب مباراة فريقه أمام كونكورد الموريطاني، وضمانه التأهل للدور المقبل من كأس الكاف.

“في بشار نلك أحد أحسن الملاعب في الجزائر، وهذا بشهادت الجميع، وسبق لنا استقبلا أندية كبير على غرار الأهلي المصري، الشباب السعودي وغيرها”.

وأضاف مصطفى جاليت: “عد تأهيل ملعبنا لخوض منافسات الموسم الجاري، يأثر علينا”

يذكر أن شبيبة الساروة، تعادل في ملعب بولوغين، أمام ضيفه كونكورد الموريطاني، بنتيجة (1-1)، ليتأهل بذلك للدور المقبل من كأس الكاف.

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