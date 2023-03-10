جاليت يكشف أسباب الخسارة القاسية أمام آمل الأربعاء

أبدى مدرب شبيبة الساورة مصطفى جاليت على عدم رضاه من النتيجة التي حقّقها لاعبوه أمام المستضيف أمل الأربعاء.

وقال مصطفى جاليت في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “سيطرنا على المباراة بعدما خلقنا عدد من الفرص، الخصم كان فعلا و سجال هدفين من مناسبتين”.

وأضاف جاليت “الخسارة أمام آمل الأربعاء يجبرنا على إعادة حساباتنا مستقبلا”.

يذكر. أن الفريق البشاري يعتبر احد المرشّحين بقوة للسباق على لقب البطولة الوطنية، ويبدو ان خسارة اليوم تعتبر ضربة قوية.

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