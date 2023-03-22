جاليط: “ضيعنا التأهل أمام الكويت الكويتي بسبب التسرع ونقص التركيز”

أرجع مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليط، اقصاء فريقه، أمس الثلاثاء، من كأس العرب، أمام الكويت الكويتي لتسرع لاعبيه ونقص تركيزهم.

وصرح جاليط لتلفزيون “النهار”: “التسرع ونقص التركيز، بالإضافة للحظ الذي عاكسنا في بعض اللقطات، حرمنا من ضمان التأهل أمام الكويت الكويتي”.

كما أضاف: “المشكل الذي يعاني منه فريق شبيبة الساورة على مستوى الهجوم، هو مشكل كل الأندية الوطنية، ونعمل على تدارك ذلك باشراك لاعبين آخرين في منصب قلب الهجوم”.

وختم مصطفى جاليط: “لاعبونا مشكورون على أدائهم ومجهوداتهم في هذه المباراة، لولا الحظ الذي عاكسنا”.

يذكر أن شبيبة الساورة، أقصي أمس الثلاثاء، من الدور التصفوي الأول لكأس العرب، بعد هزيمته في مباراة الذهاب أمام الكويت الكويتي، بهدف دون رد، وتعادلهم في الجزائر بهدف لمثله.