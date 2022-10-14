جاليط: “عشنا أسبوعا ماراطونيا وسنرفع التحدي لضمان التأهل”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب المساعد لشبيبة الساورة مصطفى جاليط، عن الصعوبات التي واجهتهم، قبل مباراة غانوا الايفواري، مؤكدا عزمهم على التأهل.
وصرح جاليط للإذاعة الوطنية: “عشنا أسبوعا ماراطونيا، من خلال تنقلنا من بشار إلى وهران، ومنها إلى سطيف بسبب منعنا من الاستقبال بملعب وهران”.
كما أضاف: “اللاعبون مشكورون على تفهمهم، وشجاعتهم، طيلة الرحلة المتعبة التي خضناها، بإظهارهم لاحترافية كبيرة في التعامل مع الوضع”.
وتابع مصطفى جاليط: “سنقدم أفضل ما لدينا في مباراة العودة، ونرفع التحدي من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وضمان التأهل للدور المقبل من كأس الكاف”.
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