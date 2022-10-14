جاليط: “عشنا أسبوعا ماراطونيا وسنرفع التحدي لضمان التأهل”

تحدث المدرب المساعد لشبيبة الساورة مصطفى جاليط، عن الصعوبات التي واجهتهم، قبل مباراة غانوا الايفواري، مؤكدا عزمهم على التأهل.

وصرح جاليط للإذاعة الوطنية: “عشنا أسبوعا ماراطونيا، من خلال تنقلنا من بشار إلى وهران، ومنها إلى سطيف بسبب منعنا من الاستقبال بملعب وهران”.

كما أضاف: “اللاعبون مشكورون على تفهمهم، وشجاعتهم، طيلة الرحلة المتعبة التي خضناها، بإظهارهم لاحترافية كبيرة في التعامل مع الوضع”.

وتابع مصطفى جاليط: “سنقدم أفضل ما لدينا في مباراة العودة، ونرفع التحدي من أجل تحقيق نتيجة ايجابية وضمان التأهل للدور المقبل من كأس الكاف”.