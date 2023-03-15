جاليط: “هدفنا إثبات وجودنا في بطولة كأس الملك سلمان”

تحدث مدرب شبيبة الساورة، مصطفى جاليط، عن مباراتهم أمام الكويت الكويتي، في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان، مبرزا أهداف فريقه.

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم، تصريحات جاليط، أين قال: “هدفنا اثبات وجودنا في هذه البطولة”.

كما أضاف: “هذه البطولة تثل تحديا مهما للفريق ولاعبينا الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وتابع مدرب شبيبة الساروة، مصطفى جاليط: “قمنا بدراسة منافسنا بشكل جيد، من أجل كسب هذه المباراة”.

يذكر ان شبيبة الساورة تواجه اليوم الأربعاء، مضيفها الكويت الكويتي، لحساب الدور التصفوي الول لبطولة كأس الملك سلمان.