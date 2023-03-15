جاليط يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الكويت الكويتي

كشف مدرب فريق شبيبة الساورة، مصطفى جاليط، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الأربعاء، في مواجهة مضيفه نادي الكويت الكويتي.

ونشر إدارة شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، قائكة اللاعبين الذين سيبدأ بهم المدرب جاليط هذه المواجهة.

كما اختار مدرب شبيبة الساورة، الأسماء الأكثر جاهزية، سعيا منه للخروج بنتيجة ايجابية من في هذه المباراة.

يذكر أن مباراة شبيبة الساورة، ومضيفه الكويت الكويتي، تدخل ضمن الدور التصفوي الأول، من كأس الملك سلمان.