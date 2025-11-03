جامعات الجيل الرابع تطرق العالمية بالشراكة مع هواوي

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله. لقاءً ضمّ مجموعة من الجامعات و شركاء اقتصاديين عالميين في مجال التكنولوجيا الحديثة، للتحضير للانتقال لجامعة من الجيل الرابع، القائمة على الابتكار. المقاولاتية، الرقمنة والتشبيك مع المحيط الاقتصادي.

اللقاء الدولي حاضرت فيه البروفيسور نوالي عبد اللطيف ما مي، رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع. حيث قدّمت مداخلة حول المشروع الوطني الذي تعتمده اللجنة في مرافقة مؤسسات التعليم العالي. للانتقال بها إلى جامعة عصرية وذكية ورقمية ومنتجة.

وكان اللقاء الدولي بالتعاون مع المؤسسة العالمية هواوي قصد الاستفادة من خبراتها في المجال الرقمي والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمؤسساتها. الأعضاء في التحول نحو الجامعة من الجيل الرابع. للارتقاء بها نحو مصاف عالٍ من التقدم التكنولوجي يخدم البيداغوجيا والبحث العلمي. والابتكار والاستشراف في مصاف الجامعة الذكية.