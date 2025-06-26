جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان توقع اتفاقية مع جمعية ” دياسبورا

قامت جمعية دياسبورا، الشريك في مجلس الإنعاش الاقتصادي الجزائري (CREA)، وجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، بالتوقيع الرسمي اليوم على اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور الأستاذ أحمد مير، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما يعكس الاهتمام المؤسسي بدعم المقاولاتية الجامعية وانفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي.

وأعرب كل من الأستاذ مراد مغاشو، مدير الجامعة، وفيسال قدور، رئيس جمعية دياسبورا، عن رغبتهما المشتركة في بناء إطار تعاون دائم، وقالا”نحن نؤمن بشدة بقدرات شبابنا.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير أدوات عملية وشبكات دعم ومرافقة تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى أفعال”، صرح فيسال قدور.

وتُعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي توقعها جمعية دياسبورا. بعد تلك الموقعة مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (USTHB)، مما يعكس استراتيجية وطنية لمرافقة الشباب الجامعي عبر مختلف المناطق.

وتندرج هذه الشراكة ضمن ديناميكية أوسع تقودها الجمعية. التي تُكثّف من مبادراتها تجاه الشباب الجزائري. بمن فيهم الموجودين ضمن الجالية في الخارج. وتأتي هذه الاتفاقية بعد أيام قليلة فقط من تنظيم فعالية بباريس جمعت أكثر من 300 طالب جزائري مقيم بالخارج، تمحورت حول الإدماج المهني والبحث عن التربصات. وهي مبادرة مكملة تعبّر عن رغبة دياسبورا في الربط بين الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه.