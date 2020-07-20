جامعة أكسفورد البريطانية: اللقاح المضاد لكورونا يظهر نتائج جيدة

أظهر لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية، باستجابة مناعية قوية، في تجربة بشرية كبيرة في مرحلة مبكرة، وفقًا للبيانات التي تم نشرها مؤخرًا في مجلة لانسيت الطبية.

وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد ، لـ”CNBC”: “إن الاستجابة المناعية القوية تعني أن اللقاح من المرجح أن يوفر الحماية ضد الفيروس، على الرغم من عدم ضمان أي شيء”.

مضيفا إن العلماء يأملون في بدء تجارب بشرية في الولايات المتحدة، في الأسابيع القليلة المقبلة.

واللقاح المحتمل من قبل أكسفورد، هو واحد من 100 على الأقل يتم تطويره في جميع أنحاء العالم.