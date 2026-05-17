جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للباحثين الجزائريين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج الزمالة البحثية بكرسي الأمير عبد القادر بجامعة أكسفورد البريطانية.

وحسب مراسلة صادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي. فإن البرنامج يندرج في إطار إطلاق، كرسي الأمير عبد القادر بجامعة أكسفورد. الهادف إلى تشجيع الدراسات متعددة التخصصات المرتبطة بالفكر الإنساني والحضاري للأمير عبد القادر. وإبراز مساهماته في ترسيخ قيم السلم والتسامح والحوار بين الثقافات والحضارات.

وأكدت المراسلة أن المبادرة تسعى كذلك إلى تشجيع التبادل العلمي والمعرفي بين الباحثين الجزائريين. والمؤسسات الأكاديمية الدولية، إلى جانب دعم مشاريع البحث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب.

وأوضح المصدر ذاته أن باب الترشح مفتوح لفائدة الباحثين الجزائريين المنتمين إلى تخصصات العلوم الإنسانية. العلوم الاجتماعية، الآداب، والتخصصات ذات الصلة، حيث سيتم انتقاء قائمة مختصرة تضم عشرة مترشحين. قبل إخضاعهم لمقابلات نهائية تُجرى عن بعد من طرف لجنة المنح البحثية التابعة للمركز.

وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج سيتم إدراجه ضمن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة التعليم العالي. والبحث العلمي ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي. بين الطرفين ويفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات الجزائرية في المحافل العلمية الدولية.

