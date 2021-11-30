جامعة أوكسفورد: مستعدون لتطوير لقاح مضاد لأوميكرون

أكدت جامعة أوكسفورد، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة لتطوير نسخة محدثة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 “أسترازينيكا” إذا لزم الأمر، للوقاية من المتحور “أوميكرون“.

مشيرة إلى أن هناك بيانات محدودة عن المتحور أوميكرون حتى الآن، وأنها ستقيم بعناية تأثير المتحور الجديد على اللقاح.

وأضافت الجامعة، إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات المتوافرة حاليا ضد فيروس كورونا لا يمكنها أن تمنع الإصابة بالمتحور “أوميكرون“. مشيرة إلى أنه تتوافر لديها الوسائل المناسبة لتطوير اللقاح.

وجاء في بيان للجامعة: “على الرغم من ظهور متحورات جديدة خلال العام الماضي، استمرت اللقاحات في توفير مستويات عالية جدا من الحماية ضد الأمراض الشديدة. ولا يوجد دليل حتى الآن على أن أوميكرون مختلف تماما”.

وأضاف البيان: “لدينا الأدوات والعمليات اللازمة للتطوير السريع للقاح محدث كوفيد-19 إذا لزم الأمر”.

هذا وقال رئيس شركة موديرنا لصناعة الأدوية إنه ليس من المرجح أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة مع السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وأثارت هذه التصريحات قلقا جديدا في الأسواق المالية بشأن مسار الجائحة.

كما قالت رئيسة الوكالة الطبية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون للتعامل مع متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الطبية، إلى أن الأمر سيستغرق أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 الحالية ستكون قادرة على التعامل معه أم لا.

ويشهد العالم ظهور متحور جديد من فيروس كورونا. المتحور الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا أطلق عليه اسم أوميكرون.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر المتحور وسرعة انتشاره، وخطورة أعراضه.

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