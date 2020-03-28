جامعة إبن خلدون تنتج محاليل معقمة وتضعها تحت تصرف مديرية الصحة بتيارت

أطلقت جامعة عبد الرحمان ابن خلدون تيارت مبادرة رامية الى إنتاج مواد معقمة موجهة للاستعمال الطبي المحلي.

و قال المكلف بالاعلام تومي زين العابدين ان المبادرة تأتي في ظل الظروف التي تمر بها الجزائر على غرار بلدان العالم التي تتطلب مساهمة الجميع لمواجهة وباء الكورونا.

حيث قام مجموعة من الأساتذة والطلبة والمخبريين من كلية علوم الطبيعة والحياة بالتنسيق مع كلية علوم المادة على مستوى مخابر الجامعة .

وذلك لإنتاج كميات معتبرة من المحاليل المعقمة لتوضع تحت تصرف مديرية الصحة لولاية تيارت.

و حسب ذات المصدر فقد ابدى مسؤولوا الجامعة استعدادهم لإنتاج أي كمية مطلوبة في حال توفر المواد الأولية اللازمة لاحقا .