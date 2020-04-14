جامعة ابن خلدون تيارت تنظم أول عملية انتخاب رقمية عن بعد

بعد اعتمادها على تقنية الإجتماعات عبر الخط

تواصل جامعة ابن خلدون بتيارت سعيها في إيجاد انجع السبل لضمان السير العادي لتسيير شؤون إدارة الجامعة.

هذه المرة من خلال تنظيم أول عملية انتخاب رقمية عن بُعد، بعد أن كانت قد عمدت في وقت سابق إلى عقد اجتماعاتها عبر الخط.

العملية حسبما صرح بها مسؤول الإعلام للجامعة تومي زين العابدين، تأتي في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر تفادي جميع انواع التجمعات.

بما فيها الإجتماعات، مما دفع بإدارة الجامعة إلى اعتماد تقنية التواصل عن بعد في عملية انتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة.

تنفيذا للتعليمة الوزارية القاضية بضرورة الفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي للجامعة.

الأمر الذي استدعى عقد اجتماع عبر الخط، شارك فيه جميع رؤساء المجالس العلمية لكليات ومعهد البيطرة بالجامعة.

تم فيه استخدام تطبيق رقمي للتصويت، اين أفرزت النتائج فوز رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسيه البروفييور بوراس عبد القادر برئاسة المجلس العلمي للجامعة.