جامعة الأزهر تصدر قرارها النهائي بشأن فتاة “فيديو الحضن”

في جلسة طارئة للمجلس التأديبي الأول لجامعة الأزهر تم إلغاء القرار الصادر بالفصل النهائي لطالبة المنصورة.

وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت وهي تعانق شابا.

مضيفةأن الشاب أيضا يمكنه أن يتظلم من القرار فصله حتى تخفف عنه العقوبة، وهذا وفق ما جاء في بيانها الذي نقلته وكالة فرانس برس.

خاصة أنها أبدت أسفها الشديد عما بدر منها، وتعهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاب العلم وقيم المجتمع.

جاء هذا القرار عقب بيان صدره أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد ظهرالاثنين، طالب فيه مجلس تأديب جامعة الأزهر بإعادة النظر ومراجعة قرارها بفصل الطالبة.

حيث دعا القائمين أن يضعوا في عين الاعتبار حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، فمن واجب الجامعة القيام بالنصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.