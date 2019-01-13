جامعة الأزهر في مصر تفصل طالبة بعد ظهورها في فيديو تعانق صديقها

قررت جامعة الأزهر فصل طالبة بعدما انتشر مقطع فيديو عاطفي لها لطالب يحتضنها داخل حرم جامعة المنصورة في دلتا بمصر.

بعد عقد مجلس تأديبي حول الحادثة قرر على إثره فصل الطالبة، التي تدرس بكلية اللغة العربية فرع الجامعة في المنصورة، بعد إجراء تحقيق معها

حسب ما صرح به لبي بي سي أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر مضيفا أنه يجوز للطالبة تقديم طعن ضد قرار فصلها.

وأحيل الطالب لمجلس تأديبي في جامعته، لكن لم يصدر قرار بشأنه حتى الآن، مشيرا أن “وما فعلته الفتاة يتنافى مع أخلاقياتها وأخلاقيات المجتمع وتقاليده”.

كما قال محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في تصريح صحفي إن ما فعلته الفتاة يعد “خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية.”.

خاصة أن جامعة الأزهر لا تسمح بالاختلاط بين الطلاب والطالبات في كلياتها ومبانيها.

وهذا بعد أن انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه طالب بكلية الحقوق وهو يقدم ورودا لها، وفوجئت الفتاة بالأمر ثم وقف الطالب واحتضنها.