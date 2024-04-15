جامعة البليدة1 تبرم اتفاقية تعاون مع أكاديمية التعليم العالي باسطنبول التركية

أبرمت جامعة البليدة 1 “سعد دحلب” اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع أكاديمية التعليم العالي و التكوين باسطنبول (تركيا)، تقضي بتطوير الاتفاقية المبرمة بين الطرفين خلال السنة الفارطة، لتشمل تخصصات جديدة في مجال البحث العلمي لا سيما اختصاص طب الأسنان.

وتنص هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من مدير جامعة البليدة 1، محمد بزينة، و مدير أكاديمية التعليم العالي و التكوين، عبد الرحمن حسين، على تأهيل الطلبة بمهارات طب الأسنان من خلال البرامج التعليمية و التدريسية و المعرفية التي تتوفر عليها هذه الأكاديمية والحصول على براءات اختراع تطبيقية, حسبما ذكره البروفيسور بن زينة.

من جهته، ذكر مدير الأكاديمية التركية البروفيسور عبد الرحمن حسين أن تطوير هذه الاتفاقية التي تضمنت عدة بنود جديدة يأتي بعد النتائج الايجابية المحققة عقب سنة من دخولها حيز التطبيق.

ويتعلق الأمر ببنود تقضي بتنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في استقبال طلبة الدراسات العليا و موظفي و أساتذة الجامعة في إطار تربص قصير المدى و التحضير لعقد مؤتمر دولي في طب الأسنان بتركيا، يتناول آخر التطورات التي يعرفها طب الأسنان و الرقمنة المعتمدة في هذا المجال، يستفيد منها كلا الطرفين إلى جانب تنظيم ندوات و حلقات عمل.

كما تم التأكيد ضمن هذه الاتفاقية التي ستبقى سارية المفعول لمدة 6 سنوات، على تنسيق البرامج بما يخدم مهام كلا الطرفين و تطوير البحث العلمي بينهما.

وبالمناسبة، ثمّن عميد كلية الطب، يزيد عودية هذه الخطوة التي ستسمح للطلبة و الأساتذة بالاستفادة من خبرات الجانب التركي، خاصة و أن هذا المجال “يعرف في الآونة الأخيرة تطوراً رهيبا بعد اقتحام الرقمنة و تقنيات التكنولوجيا الجديدة طب الأسنان”.