جامعة التكوين المتواصل بباب الزوار.. الأرضيات التعليمية محور يوم دارسي للطلبة الجدد

نظمت جامعة التكوين المتواصل مركز باب الزوار يوما دراسيا حول الأرضيات التعليمية لفائدة طلبة السنوات الأولى لطوري الليسانس والماستر جميع التخصصات.

وفي كلمته الافتتاحية رحّب مدير المركز الدكتور عنصل سمير بالطلبة الجدد سواءً الحاصلين على شهادة البكالوريا سنة 2025 الذين اختاروا جامعة التكوين المتواصل على غرار باقي جامعة الوطن أو الطلبة أصحاب البكالوريا القديمة. والذين إختارو العودة الى مقاعد الدراسة عبر الجامعة ،أين شرح نمط التعليم المتبع من طرف الجامعة والذي يعتبر قديما وتطور على مدار السنوات.

ومن جهتها، أوضحت وضحت الاستاذة تركية كل ما يتعلق بالأرضيات التعليمية وأهميتها بالنسبة للتعليم عن بعد و الطالب، و الأستاذ على حد سواء، كما عرجت على أهم التطبيقات المساعدة على الدراسة عن بعد مع تقديم أمثلة حية بحسابات الطلبة.

هذا و اختتم اليوم الدراسي بلقاء مفتوح مع الطلبة، أين فُسح المجال لهم لتقديم انشغالاتهم وأفكارهم حول هذا النمط من التعليم.