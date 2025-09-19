جامعة التكوين المتواصل: بلاغ هام حول انطلاق الدروس

أعلنت جامعة التكوين المتواصل، اليوم الجمعة، أن انطلاق الدروس عبر مختلف الأرضيات التعليمية بالنسبة للطلبة المسجلين للموسم الجامعي 2025-2026، يكون ابتداء من غد السبت.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه بإمكان الطلبة الولوج إلى الأرضيات التعليمية عبر الروابط الموجودة في الموقع الرسمي للجامعة https://ufc.dz,

ويتم الولوج لهذه الأرضيات باستعمال المعطيات الخاصة باسم المستخدم (سنة ورقم البكالوريا) وكلمة المرور (تاريخ الميلاد).

وأضاف البيان أنه في حال عدم التمكن من الولوج للأرضيات، يمكن للطالب تجربة كلمة المرور 1012000.

وبخصوص الطلبة الذين سددوا حقوق التسجيل خلال الأسبوع الماضي، سيتم تفعيل حساباتهم ابتداء من بعد غد الأحد.

وأما بالنسبة للطلبة الجدد في تخصصات: ماستر علم النفس التربوي، ماستر إنجليزية تقنية للمناجمنت والماستر التعليمية واللغة الإنجليزية، فـ”بإمكانهم تسديد حقوق التسجيل خلال الأسبوع المقبل”.