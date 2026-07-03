جامعة التكوين المتواصل تتحصل على شهادة الجودة العالمية

أعلنت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، في بيان لها أمس الخميس، حصولها على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي (2015: إيزو 9001)، بعد اجتيازها كافة مراحل التدقيق الداخلي والخارجي بنجاح.

وأوضح نفس المصدر أن مقر الجامعة احتضن الاجتماع الختامي لعملية التدقيق الخارجي الذي تكلل بالإعلان الرسمي عن منحها ذات الشهادة.

مشيرا إلى أن هذا التتويج جاء “بعد اجتياز الجامعة لكافة مراحل التدقيق الداخلي والخارجي”.

وأضاف البيان أن فريق الخبراء أشادوا ب”المستوى العالي للجامعة”، مسجلين “العديد من نقاط القوة التي تدعم مسار التحسين المستمر”.

وفي هذا الإطار، هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، على تحصلها على هذه الشهادة العالمية.

مشيرا إلى أن هذه الشهادة، تهدف لبناء جامعة عصرية منتجة للمعرفة والثروة ومواكبة لمتطلبات العصر.