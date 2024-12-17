جامعة التكوين المتواصل تتوج بالمرتبة الأولى وطنيا في التعليم عن بعد

حققت جامعة التكوين المتواصل الصدارة بتتويجها بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني في المسابقة الثانية للمؤسسة الرائدة في التعليم عن بعد والتي تشرف عليها اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد.

وحصدت جامعة التكوين المتواصل المرتبة الأولى مناصفة مع جامعة الأغواط عن منطقة الوسط، بينما حققت جامعتي باتنة ووهران نفس المرتبة عن منطقتي الشرق والغرب. وتوجت المرحلة النهائية لهذه المسابقة بتاريخ 15 ديسمبر 2024، والتي أشرفت عليها الندوة الجهوية لجامعات الشرق واستضافتها جامعة فرحات عباس بسطيف، بمناقشة العروض المقدمة من الجامعات المتأهلة.

وأسفرت النتائج عن فوز جامعة التكوين المتواصل بالمرتبة الأولى واعتبارها “جامعة رائدة بامتياز” في التعليم عن بعد على المستوى الوطني، جنبًا إلى جنب مع جامعة باتنة.

وبهذه المناسبة، أعرب يحي جعفري، مدير الجامعة، عن شكره الجزيل لكل الفاعلين من أساتذة وإداريين ومهندسين، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز. وأكد حرص الجامعة على الاستمرار في تطوير أدائها وتعزيز دورها المحوري في تحقيق مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.