جامعة التكوين المتواصل تُطلق4 منصات تكوينية

وفي كلمة له بالمناسبة، قال مدير الجامعة، يحي جعفري. أن جامعة التكوين المتواصل “قامت بإطلاق هذه المنصات بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.مشيرا الى أن هذه العملية تدخل في إطار “الاستراتيجية الجديدة للتكوين المفتوح وعن بعد. المعتمدة على أحدث التكنولوجيات في مجال الإعلام والاتصال”.

وأضاف أن هذه المنصات موجهة لفائدة مختلف الهيئات العمومية والقطاعات. الوزارية لضمان “التكوين التحضيري والتكوين قبل الترقية وكذا التكوين حسب الطلب”.

بدوره, ثمن مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فريد بوزيد، إطلاق هذه المبادرات الرقمية التي تسمح للموظفين-كما قال- بـ”تحسين مستواهم وتطوير مهاراتهم عن بعد دون عناء التنقل إلى الجامعة”.